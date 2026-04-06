«Приехал за подачками»: Российский посол объяснил, что Зеленский хотел выклянчить в Сирии

Владимир Зеленский приезжал в Сирию и встречался с президентом республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, чтобы выпросить оружие и боеприпасы для ВСУ. Об этом заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Я думаю, что приехал за подачками. Как всегда выпрашивать, попытаться с арабами договориться, сыграть на той ситуации непростой, в которой они сейчас находятся. Я думаю, что, где удастся, может быть, поцарапать что-то в плане боеприпасов, вооружения... попытаться как-то торгануть лицом: есть какой-то боевой опыт у украинцев. Он может в обмен на оружие, на боеприпасы его предоставить», — отметил дипломат в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, в Сирии наверняка остались бесконтрольные запасы вооружений, до которых Зеленский может попытаться дотянуться. При этом Долгов не видит никаких перспектив для сирийских властей в контактах с обречённым режимом в Киеве.

Напомним, 5 апреля Владимир Зеленский и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыли в Дамаск. Официально заявленной целью визита были переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.