6 апреля, 12:21

«Подыгрывают друг другу»: Раскрыта цель визита Зеленского в Сирию

Политолог Мезюхо: Зеленский пытается навредить отношениям Сирии с Россией

Ахмед аш-Шараа и Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Владимир Зеленский пытается навредить отношениям нового сирийского правительства с Москвой. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо, комментируя недавнюю встречу главы киевского режима с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Эксперт напомнил, что аш-Шараа в январе посещал Россию и встречался с президентом Владимиром Путиным. Для сирийского лидера, по его словам, контакты с Киевом — это возможность выполнить «больший манёвр» в отношениях с Москвой, показав, что у него есть связи как с западными лидерами, так и с украинской стороной.

«Аш-Шараа, скажем так, пытается выглядеть более серьёзным политическим игроком, чем он является на сегодняшний день. Зеленский и аш-Шараа, осуществляя постоянные внешнеполитические контакты на высшем уровне, подыгрывают друг другу и используют друг друга для воздействия на российское государство», — сказал Мезюхо в комментарии «Царьграду».

Напомним, 5 апреля Владимир Зеленский и глава турецкого МИД Хакан Фидан прибыли в Дамаск. Целью визита были заявлены переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

