Визит Владимира Зеленского в Турцию связан с его истерикой из-за нехватки западной помощи Киеву. Такое мнение выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский не остановится. Он поехал к Эрдогану, потому что у него истерика. Реальная истерика. Денег же нет, ничего нет. Гарантий нет. Ну какие гарантии? Это всё полная чушь», — заявил политолог в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, вчера главарь Незалежной прилетел в Дамаск, анонсировав проведение «важных встреч». По словам Зеленского, встреча с Эрдоганом нужна для того, чтобы продолжать «вести активную украинскую дипломатию в интересах реальной безопасности и экономического сотрудничества». А до этого Эрдоган провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Основной темой обсуждения стал переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине.