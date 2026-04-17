Российская структура Adidas впервые за четыре года вышла в прибыль — 2,2 млрд

Российское юрлицо Adidas впервые с момента ухода бренда с рынка получило прибыль. По итогам 2025 года показатель составил 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Выручка российского юрлица также увеличилась и достигла 3,9 млрд рублей, прибавив около 20% по сравнению с предыдущим периодом. При этом рост финансовых показателей не связан с возвращением бренда к полноценной торговле в России после ухода с рынка в 2022 году. Основной вклад в прибыль обеспечили процентные доходы по банковским депозитам, которые в прошлом году достигли 2,9 млрд рублей.

По оценкам экспертов, при высоких ставках по вкладам, превышавших 20%, объём размещённых средств мог составлять около 15 млрд рублей, что указывает на значительную ликвидность компании. В предыдущие годы после закрытия монобрендовых магазинов российская структура Adidas фиксировала крупные убытки: 7 млрд рублей в 2022 году и 7,9 млрд рублей в 2023 году. Параллельно компания получала доходы от распродажи остатков продукции, а также от арендных, лицензионных и роялти-платежей, которые заметно выросли в 2024 году.

Сейчас продукция бренда присутствует в мультибрендовых сетях и на маркетплейсах, однако поставки, как отмечается, не осуществляются через ООО «Адидас», а идут через параллельный импорт. В начале 2026 года часть таких поставок привлекла внимание Росаккредитации, которая заблокировала отдельные партии товаров, предназначенных для ввоза в Россию через Lamoda.

