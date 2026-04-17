В Кремле не стали ничего добавлять к недавнему заявлению Министерства обороны РФ о наращивании выпуска беспилотников в Европе с целью их последующей передачи Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга подчеркнул, что вся необходимая позиция уже изложена военным ведомством.

Так представитель Кремля отреагировал на просьбу журналистов прояснить ситуацию. Репортеры поинтересовались, являются ли высказывания Дмитрия Медведева и Сергея Шойгу их личным мнением или же официальной позицией.

«Вся позиция была изложена в соответствующем заявлении министерства обороны. И мне нечего добавить к этому заявлению», — сказал Песков.

Ранее в российском оборонном ведомстве предупредили: использование киевским режимом европейских беспилотников (якобы производимых на Украине) против РФ обернётся непредсказуемыми последствиями. Как установили в министерстве, ряд западных стран экстренно наращивает производство дронов для ВСУ из-за огромных потерь и острой нехватки живой силы на фронте. Финансирование конвейера планируется через «совместные» предприятия в Европе, где будут выпускать ударные БПЛА и комплектующие, выдавая их за продукцию украинского ВПК.