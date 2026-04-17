Смерть как часть бытия: почему откладывать на похороны — признак зрелости

Желание копить на похороны говорит о взрослом восприятии реальности. Такой подход демонстрирует адекватное отношение к старости и неизбежному финалу, отмечает клинический психолог Яна Булаева.

«Смерть — это тоже часть нашего бытия, нормально брать ответственность и за жизнь, и за кончину», — заявила специалист НСН. Она добавила, что пенсионеры часто приобретают атрибутику для захоронения, что подтверждает их зрелость.

Эксперт призвала не избегать разговоров об этом. Если человека пугают мысли о подготовке к смерти или тратам на эти цели, она рекомендует обратиться к психологу или в церковь.

Серьёзно спланировать бюджет на прощание удаётся немногим. Люди редко просчитывают такие расходы заранее, отметил Антон Авдеев, член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Нацсовета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.

Он посоветовал рассмотреть вариант завещания с обременением. За 5–10 лет цены меняются сильно, поэтому долгосрочное накопление средств на ритуал неэффективно.

Руководитель похоронной службы «Вознесение» Елена Шевченко опровергла популярный миф. Граждане ошибочно полагают, что кремация обходится дешевле классического предания земле — сегодня это совсем не так.

Ранее москвичей призвали начинать копить на похороны уже сейчас из-за скачка цен. Стоимость традиционного ритуала может достигать сотен тысяч рублей.