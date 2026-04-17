«Кошмарил три года»: Русского мэра в Колумбии уволили по наводке конкурента

Уроженец Саратова Михаил Краснов лишился поста мэра колумбийского города Тунха. Его отстранили от должности по обвинению в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Сам Краснов в разговоре с Mash заявил, что стал жертвой политической борьбы, организованной его предшественником Алехандро Фунесом, который таким образом избавлялся от конкурента.

Оппонент Краснова — Алехандро Фунес — три года подряд подавал на него в суд и устраивал проверки, пока не добился его отставки. Теперь Краснова и трёх его подчинённых обвиняют в нескольких преступлениях, включая сговор и злоупотребление властью.

Следователи считают, что они надавили на госкомпанию, чтобы та отозвала иск против итогов выборов. За это Краснову уже выписали штраф почти в 360 тысяч рублей. Вдобавок ко всему, Госсовет Колумбии отменил его победу на выборах мэра, потому что незадолго до них у него был контракт с университетом, что по закону запрещено.

Теперь бывший мэр планирует отправиться в кругосветное путешествие.

Как ранее сообщал Life.ru, Краснов, прибывший в Колумбию в 2008 году в рамках программы студенческого обмена, сделал город Тунха своим постоянным местом жительства. Начав карьеру в качестве преподавателя в местном университете и получив колумбийское гражданство, осенью 2023 года он был избран на пост мэра города с населением 200 тысяч человек.