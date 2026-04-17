Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 12:16

«Они признали Нарвскую Республику»: Бельгийский генерал отрезал часть Эстонии в пользу России

Начальник ГШ Бельгии Вансина выдумал признание РФ «Нарвской Народной Республики»

Фредерик Вансина. Обложка © ТАСС / Sipa USA / Belga

Власти России признали «Нарвскую Народную Республику». По крайней мере, так утверждает начальник генерального штаба ВС Бельгии, генерал Фредерик Вансина. По словам военачальника, риторика Москвы «остаётся воинственной и наступательной». Так он охарактеризовал требование об уходе НАТО из стран, вступивших в альянс после распада СССР.

«То есть [речь идёт] о выводе всей Центральной Европы из НАТО. Они только что признали «Нарвскую народную республику», — внезапно заявил он в интервью бельгийской газете Le Soir.

Ранее газета Politico обратила внимание на тревожную для Таллина тенденцию в социальных сетях. Анонимные пользователи начали массово публиковать мемы про некую «Нарвскую Народную Республику» со столицей в граничащей с РФ Нарвой. Кто стоит за этим, неизвестно. К слову, идея об отделении наиболее русских районов уже независимой Эстонии обсуждалась в 1991 году. Правда, инициатива не получила развития.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • бельгия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar