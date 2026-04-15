В начале марта эстонские СМИ зафиксировали появление анонимных аккаунтов в соцсетях, которые призывали к захвату Нарвы как «русской земли» и даже создали символику «Нарвской народной республики». Об этом пишет издание Politico.

Несколько десятков аккаунтов, мемы с котиками и громкие лозунги вызвали интерес европейской прессы и реакцию властей. Эстонцы обеспокоены распространяющимся трендом о «штурме Нарвы». Для руководства республики ситуация усугубляется тем, что многие жители региона действительно лояльно настроены к России.

«Многие жители Нарвы недовольны тем, что их заставляют выбирать чью-либо сторону. Концерты 9 Мая обычно собирают толпы жителей Нарвы, особенно пожилых», — отмечает издание.

Бесчисленные спутниковые антенны на многоквартирных домах, по мнению журналистов, свидетельствуют о долговечности российских телешоу в регионе. Интернет-ополченцы, говорится в материале, посеяли настоящую панику в головах эстонских властей.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко ответил на удивительные высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, напомнив ей об исторических реалиях. В своём посте в соцсети X политик подчеркнул, что Донбасс всегда был частью России, а Эстония также входила в её состав.