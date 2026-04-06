Эстония заявила о готовности защищать территорию от «зеленых человечков»

Эстония открыто заявила о готовности к жёсткому противостоянию при возникновении военных угроз. Высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства Йонатан Всевиов в беседе с изданием Welt обозначил четкую позицию страны в отношении возможных провокаций.

Чиновник подчеркнул, что любые попытки нарушения рубежей будут пресекаться решительно.

«Если «зелёные человечки» пересекут границу, то мы откроем по ним огонь. Все просто. И мы сделаем всё возможное, чтобы удержать союзников на нашей стороне и защитить каждый дюйм территории», — объявил дипломат.

Всевиов акцентировал внимание на серьёзных изменениях в геополитической обстановке. По его мнению, период, когда Соединённые Штаты брали на себя все вопросы защиты европейского региона, остался в прошлом.

Теперь государства Евросоюза обязаны самостоятельно заботиться о собственной обороноспособности. Данный курс продиктован необходимостью адаптироваться к новым реалиям, где опора исключительно на внешних партнеров становится недостаточной.

Республика планирует не только укреплять границы, но и активнее работать с членами НАТО, чтобы гарантировать безопасность своих владений.

Ранее в Эстонии обнаружили вероятные площадки, с которых могли запускать украинские беспилотники для атак на Ленинградскую область. В Эстонии это деревня под названием Рутья. В Латвии похожий объект находится в Малнаве — этот населённый пункт фигурировал минимум в двух атаках дронов.