Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявления главы евродипломатии Каи Каллас, напомнив ей об исторических фактах. В своём посте в соцсети X он подчеркнул, что Донбасс всегда был частью России, а Эстония также входила в её состав.

«Лабораторная крыса Каллас, её лицо не отмечено признаками интеллекта... Донбасс... исторически принадлежал России и никому другому. Жаль, что она такая глупая в 50 лет. Вообще-то Эстония (о ужас!) тоже была частью России», — написал Медведев.

К записи он добавил смеющийся до слёз смайлик, подчеркнув ироничный характер высказывания.

Между тем, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ни одна страна мира не будет вести переговоры по урегулированию украинского конфликта с главой евродипломатии Каей Каллас. По его словам, Евросоюз не сможет быть полноценным участником переговорного процесса, поскольку Каллас полностью себя дискредитировала и не обладает необходимой компетентностью.