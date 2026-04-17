Поддержал отечественное: Глеб Никитин лично протестировал «Волгу» K50 до официального старта

Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о покупке кроссовера Volga K50. Чиновник приобрёл транспортное средство ещё до начала официальных продаж, чтобы лично оценить технические параметры и предложить рекомендации для дальнейшей локализации.

Такое решение продиктовано желанием поддержать отечественный автопром. Губернатор подчёркивает, что развитие производства в Нижнем Новгороде остается приоритетным направлением для региона.

По мнению Никитина, возрождение легендарного бренда является крайне значимым проектом для всей автомобильной отрасли. Это не только дань уважения символу целой эпохи, но и создание дополнительных рабочих мест, запуск компонентных заводов, а также активное развитие профильного кластера.

«Я уже водил автомобиль, он прекрасен — просторный, комфортный, динамичный», — отметил Никитин.

Владелец новой техники также оценил оснащённость салона. Политик высоко отозвался о современных функциях и электронных ассистентах, добавив, что «получил удовольствие за рулём».

В завершение губернатор выразил уверенность в успехе проекта. Никитин убеждён, что кроссовер будет востребован потребителями, а перспективы у линейки «Волга» весьма многообещающие.

