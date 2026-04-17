В Петербурге изъяли 26 дронов на 13 миллионов, не задекларированных бизнесменом

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал бесхозными и обратил в федеральную собственность 26 дронов, которые не были задекларированы предпринимателем. Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы, таможня установила, что коптеры пересекли границу Евразийского экономического союза незаконно.

«Таможня <...> просила признать бесхозным <...> имущество в количестве 26 единиц, общей стоимостью 13 057 814.27 рублей: квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal, комплект: пульт управления, квадрокоптер, аккумулятор, зарядное устройство, документация, лопасти запасные шесть штук, кабель type-c, шестигранник, сетевой провод, в пластиковом кейсе, страна происхождения — Китай», — говорится в сообщении.

Квадрокоптеры изъяли о передали на ответственное хранение в «Росимущество». Известно, что индивидуальный предприниматель знал о претензиях таможни, но не предпринял никаких мер.

