«Прощения быть не может»: На Урале вынесли приговор лихачу, насмерть сбившему двух сестрёнок

В Свердловской области огласили приговор 37-летнему Михаилу Слободяну. В октябре прошлого года в состоянии опьянения он сбил троих детей на пешеходном переходе в городе Ревда. Две девочки — 7 и 9 лет — погибли на месте, третья (11 лет) выжила, но получила тяжелейшие травмы.

Суд назначил фигуранту 17 лет колонии общего режима. Статьи — нарушение ПДД в нетрезвом виде, повлекшее смерть двух лиц, а также незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Мужчина также обязан выплатить компенсации: 4 млн рублей — родителям пострадавшей Лизы, 12 млн — семье погибших сестер.

Трагедия случилась вечером 27 октября 2025 года на улице Чехова. Три подружки ждали зеленый сигнал светофора, когда в них влетела «двенашка». Водитель был пьян и под воздействием запрещённых веществ. Позже выяснилось: его нередко видели гоняющим по городу, а за несколько месяцев до аварии он отказывался от медосвидетельствования.

Выжившая Лиза чудом осталась жива. Переломы обеих ног, ушиб головного мозга, ушиб сердца — эта травма останется с ней навсегда. Сейчас девочка заново учится ходить, но давление и сердцебиение дают о себе знать. Врачи боролись за неё несколько недель.

В последнем слове Слободян зачитал: «Простите меня. Но я понимаю, что прощения мне быть не может. Для меня эта трагедия уже стала наказанием высшей меры». При этом во время оглашения приговора мужчина отвернулся от камер и потерпевших, закрыв лицо капюшоном.

Мама погибших девочек не смогла сдержать слез. Её поддерживали родители Лизы и близкие. Юрист семьи назвал приговор справедливым, хотя и отметил: «Нет в русском языке тех слов, чтобы передать ту боль, отчаяние, утрату, скорбь». В раскаяние Слободяна там не верят — человек, который искренне сожалеет, не прячет лицо.