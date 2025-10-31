«Рвётся сердце, в душе буря»: Сотни жителей Ревды простились с девочками, которых сбил пьяный лихач

В Ревде Свердловской области прошла церемония прощания с сёстрами, которых 27 октября насмерть сбил пьяный водитель, сообщает URA.ru. Горожане собрались в храме Архистратига Михаила, чтобы отдать дань памяти девочкам,

Траурная церемония началась в 14:00. Люди с цветами и игрушками заполнили храм, а многим пришлось стоять на лестницах и рядом с церковью. Во время службы матери девочек стало плохо, и ей оперативно помогли дежурившие на месте медики.

Священник отец Евстратий, завершив отпевание, выразил общую скорбь, отметив, что у матери, наверное, «рвётся сердце, а у меня буря в душе», и призвал всех молиться, отметив, что «на этом жизнь не заканчивается».

Коллега матери с работы сообщила, что женщине окажут психологическую помощь и предоставят бессрочный оплачиваемый отпуск, пообещав, что «мы в стороне не останемся». Она также выразила желание, чтобы виновник аварии понёс максимальное наказание.

Одна из присутствовавших, Екатерина, рассказала, что её 12-летняя дочь в момент аварии гуляла в том же месте, и это чудо, что она осталась жива.

После службы колонна на автобусах, для которой мэрия перекрыла дороги, направилась на кладбище. Двух сестер похоронили в одной могиле, которая утонула в цветах и игрушках. Родственники отказались от предложения администрации захоронить девочек на Аллее Славы.

Двоюродный брат погибших Николай поделился, что девочки были «светленькие, жизнерадостные, веселые», и что их тетя крайне тяжело переживает утрату. Его девушка Арина добавила, что все видели, как плохо было матери во время церемонии.