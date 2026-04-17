Минюст обновил реестр иноагентов — в списке пять новых лиц

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, добавив в него пять новых фигурантов и одну организацию. Среди включённых в перечень — активисты Дмитрий Семёнов* из Чувашии и Александр Колосков* из Владивостока, а также Мария Вьюшкова*, представляющая Бурятию. В список также попал Александр Кабанов*, известный как российский и американский химик. Кроме того, статус иноагента получил Андрей Бузин*, один из экс-руководителей общественного движения «Голос»**, которое уже находится в реестре.