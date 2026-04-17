Минюст обновил реестр иноагентов — в списке пять новых лиц
Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, добавив в него пять новых фигурантов и одну организацию. Среди включённых в перечень — активисты Дмитрий Семёнов* из Чувашии и Александр Колосков* из Владивостока, а также Мария Вьюшкова*, представляющая Бурятию. В список также попал Александр Кабанов*, известный как российский и американский химик. Кроме того, статус иноагента получил Андрей Бузин*, один из экс-руководителей общественного движения «Голос»**, которое уже находится в реестре.
Также Минюст объявил три зарубежные структуры нежелательными и запретило их работу в стране. Речь идёт об американском интернет-ресурсе Eurasianet***, швейцарской организации «Россия Будущего — Швейцария»*** и нидерландском фонде «Инициативы следующего уровня»***.
Также ранее Министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов 75 человек. Они сами подали соответствующие заявления.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
**Признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией.
***Организации, чья деятельность признана нежелательной на территории России.