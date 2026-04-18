Русский клуб в Аргентине запускает большую молодёжную систему

В 2027 году Deportivo Moscú планирует заявить сразу четыре молодёжные категории в соревнования. В клубе рассчитывают, что это станет следующим шагом в развитии проекта.

По словам президента команды Антона Нефедичева, ставка делается не только на первую команду, но и на полноценную систему подготовки игроков. В перспективе двух лет академия клуба должна приблизиться к ведущим аргентинским кузницам талантов.

В Deportivo Moscú подчёркивают, что хотят строить в Аргентине не временную историю, а долгий футбольный проект. Молодёжное направление в этой стратегии считается одним из ключевых.

Deportivo Moscú живёт не на больших контрактах и телевизионных деньгах, а на бесконечной ручной сборке. Здесь всё держится на людях, которые не просто придумывают концепции, а закрывают каждый бытовой провал своими руками: договариваются, доплачивают, вытягивают, везут, убеждают.