Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 22:40

Русский клуб в Аргентине запускает большую молодёжную систему

Deportivo Moscú заявит четыре молодёжные категории в 2027 году

Для Антона клуб — дело семейное. Обложка © Личный архив Антона Нефедичева

В 2027 году Deportivo Moscú планирует заявить сразу четыре молодёжные категории в соревнования. В клубе рассчитывают, что это станет следующим шагом в развитии проекта.

По словам президента команды Антона Нефедичева, ставка делается не только на первую команду, но и на полноценную систему подготовки игроков. В перспективе двух лет академия клуба должна приблизиться к ведущим аргентинским кузницам талантов.

В Deportivo Moscú подчёркивают, что хотят строить в Аргентине не временную историю, а долгий футбольный проект. Молодёжное направление в этой стратегии считается одним из ключевых.

Хрупкие вне льда, львицы на льду: Как хоккей делает девочек сильнее, а не жёстче

Deportivo Moscú живёт не на больших контрактах и телевизионных деньгах, а на бесконечной ручной сборке. Здесь всё держится на людях, которые не просто придумывают концепции, а закрывают каждый бытовой провал своими руками: договариваются, доплачивают, вытягивают, везут, убеждают. О жизни клуба читайте в материале Life.ru.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Футбол
  • Аргентина
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar