Русский клуб первым в аргентинском футболе пришёл во «ВКонтакте»

Deportivo Moscú стал первым клубом Аргентины, открывшим официальный аккаунт во «ВКонтакте». Об этом рассказал президент команды Антон Нефедичев.

По его словам, сегодня клуб уже является самым популярным в соцсетях среди команд низших дивизионов Аргентины. Для проекта это не просто цифровая витрина, а важная часть его идентичности и связи с русской аудиторией.

В клубе считают, что медийное развитие помогает продвигать не только саму команду, но и весь проект как культурный мост между Россией и Аргентиной. Именно поэтому соцсети здесь воспринимают как полноценный рабочий инструмент.

Life.ru поговорил с президентом Deportivo Moscú Антоном Нефедечевым о цене футбольной мечты в Аргентине, жизни под ярлыками, русском характере и клубе, который должен пережить своих создателей. Подробнее — в материале Life.ru.