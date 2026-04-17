РЭО зафиксировал четырёхкратный рост переработки текстиля

Российский рынок переработки текстиля демонстрирует уверенный рост. Количество предприятий, официально зарегистрированных в этой сфере, увеличилось с 4 в конце 2024 года (с общей мощностью около 70 тыс. тонн в год) до 22 сейчас, чья суммарная мощность достигла впечатляющих 274,2 тыс. тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Развитие инфраструктуры для сбора текстильных отходов и удобные цифровые сервисы, такие как интерактивная карта от «Уберу» от РЭО, облегчают гражданам возможность сдать ненужную одежду.

Одним из ярких примеров масштабных проектов является инициатива «Лидертекс». Компания установила более 5,5 тысяч контейнеров для сбора текстиля в крупных городах России и перерабатывает до 8,2 тыс. тонн в год. Из собранных отходов они производят регенерированную пряжу, которая затем используется для изготовления перчаток и рабочих рукавиц.

«Формирование полного цикла обращения с отходами невозможно без правильно организованного сбора текстиля и его последующей передачи на предприятия, работающие в рамках реестра утилизаторов. Сегодня инфраструктура раздельного сбора позволяет выстроить этот процесс и сделать его системным», — отметили в пресс-службе РЭО.

Российский экологический оператор (РЭО) – это государственная организация, созданная в соответствии с указом президента от 14 января 2019 года. Её главная задача заключается в разработке и внедрении комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории РФ. В рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие», который стартует в 2025 году, одной из приоритетных задач является переход к модели экономики замкнутого цикла. Это означает, что к 2030 году необходимо добиться полной сортировки всех ежегодно образующихся ТКО, сократить объём захораниваемых отходов до половины, а также обеспечить использование как минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

Ранее РЭО запустил первую очередь федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг», предназначенной для контроля экологической ситуации по 18 ключевым направлениям. Платформа будет агрегировать данные от 13 источников, включая федеральные и региональные власти.