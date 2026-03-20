Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 13:44

РЭО: Россияне чаще всего сдают на переработку джинсы, брюки и детскую одежду

Жители городов-миллионников в России чаще всего отправляют на переработку джинсы, брюки, детскую одежду и футболки. В разных регионах страны установлено уже более пяти тысяч специализированных контейнеров для сбора ненужного текстиля, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора.

По данным издания, самыми популярными позициями в таких баках оказались джинсы и брюки — на них приходится до 35% всего объёма принимаемой одежды. Вторую строчку рейтинга занимает детская одежда, которая составляет до четверти всего объёма, часто такие вещи сохраняют заводские бирки, просто дети из них вырастают. Около 20% приходится на футболки, блузы и топы, то есть на трикотажные изделия из тонкого хлопка и синтетики.

Чистота не требует жертв: топ лайфхаков для быстрой весенней уборки
Верхняя одежда занимает до 15% и сдаётся сезонно — весной и осенью. У таких вещей нередко изнашивается фурнитура, однако сама ткань остаётся в хорошем состоянии. Оставшаяся часть приходится на сумки, ремни, шторы и постельное бельё. Часть собранных вещей передаётся в благотворительные организации и центры для помощи бездомным, воспитанникам детских домов, а также приютам и кризисным центрам.

«Поэтому мы призываем пользоваться баками для текстиля, а не класть одежду в контейнеры для смешанных отходов, откуда она поедет на гнить на полигон», — подчеркнули в РЭО.

Россиян предупредили о штрафах до 15 тысяч рублей за выброс мусора в урну у подъезда
К слову, дачникам грозят серьёзные штрафы за нарушение правил сжигания мусора. Размер штрафа зависит от последствий. Если из-за нарушения произошёл пожар, сумма может достичь 50 тысяч рублей.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЖКХ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar