Дорогие гробы и катафалки вынудили ритуальщиков существенно поднять цены на свои услуги

За последние три года стоимость похорон в России увеличилась на 30–45%. Основные причины — подорожание материалов, транспорта и содержания кладбищ. Сейчас полный пакет ритуальных услуг оценивается в 100–400 тысяч рублей в зависимости от региона.

Базовый набор в среднем стоит от 20 тысяч, в Москве — минимум 80 тысяч, а на Чукотке — не менее 150 тысяч. По словам представителя профильной комиссии Антона Авдеева, поднять цены на «нужный процент» не получается: доходы растут медленнее тарифов ритуальщиков.

Мешает и мнение, что кремация дешевле традиционного захоронения. Однако специалисты подчеркивают, что это не всегда так, особенно если услугу приходится получать в другом городе и доплачивать сверху за перевозку тела.

Эксперты считают, что в таких условиях разумно заранее формировать накопления. По их оценкам, если откладывать 5–10% дохода, за несколько лет можно собрать необходимую сумму и снизить нагрузку на родственников, пишет RG.ru.

Ранее москвичам рассказали, почему стоит заранее задуматься об откладывании денег на похороны. СМИ писали, что стоимость погребения в столице может достигать сотен тысяч рублей, и иногда накопить такую сумму выходит только за несколько лет.