Блогер Ян Топлес вырастил раковую опухоль и показал, как её уничтожить средством за 15 рублей

Блогер Ян Топлес совместно со студентами МГУ провёл научный эксперимент для подготовки просветительского контента. Группа энтузиастов вырастила раковую опухоль в лабораторных условиях, чтобы наглядно продемонстрировать особенности поведения атипичных клеток. Об этом стало известно Life.ru.

Биоматериал культивировали в течение трёх дней. За это время клетки активно размножались, формируя структуру, напоминающую ткань злокачественного новообразования. В итоге они объединились в единую систему, надёжно прикрепившись к поверхности сосуда.

В ходе наблюдения выяснилось, что вне организма патогенные структуры крайне уязвимы. Инфлюенсер продемонстрировал, что уничтожить субстанцию способна обычная перекись водорода. Более того, при отсутствии контроля за стерильностью среды разрушить «захватчиков» могут даже бактерии, присутствующие в обычном воздухе.

Эксперимент доказал, что опасность опухоли напрямую связана с подпиткой от кровеносной системы человека. В изоляции, без постоянного притока ресурсов, агрессивная ткань теряет свои защитные свойства.

В своём материале автор также развенчал распространённые мифы. Он наглядно объяснил, что онкологические заболевания не являются заразными, а также раскрыл принципы работы современной иммунотерапии и специализированных вакцин против рака.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге врачи провели пациенту с онкологией кишечника сложное двухэтапное хирургическое лечение, позволившее увеличить объём здоровой ткани печени прямо в организме. 49-летнему мужчине удалили опухоль, однако позднее у него выявили метастазы в печени.