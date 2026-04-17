Без ярко-оранжевого, но с новыми цветами: Инсайдеры раскрыли палитру iPhone 18 Pro

Свежие утечки от инсайдеров проливают свет на будущие цветовые решения для iPhone 18 Pro. Как сообщает Macworld, вместо ранее предполагавшихся ярко-красного и кофейного оттенков, главным цветом станет «тёмная вишня» (Dark Cherry) – глубокий бордовый, напоминающий винный. Этот насыщенный цвет заменит ярко-оранжевый Cosmic Orange, от которого Apple, по всей видимости, откажется.

В дополнение к нему, покупателям предложат светло-голубой, темно-серый и серебристый варианты. Однако, поскольку разработка цветовой линейки еще продолжается и массовое производство не стартовало, финальный набор цветов может быть скорректирован.

Ожидается, что будущие флагманы Apple, iPhone 18 Pro и Pro Max, получат лишь небольшие внешние доработки. Дизайн задней панели, вероятно, останется узнаваемым благодаря тройной камере в крупном блоке, но может быть дополнена полупрозрачной керамической вставкой. Размеры экранов не изменятся (6,3 и 6,9 дюйма), однако их яркость может значительно возрасти по сравнению с текущими показателями. Интерактивная область Dynamic Island станет меньше, поскольку часть датчиков Face ID будет интегрирована под дисплей.

Производительность устройств обеспечит новый чип A20 (или A20 Pro для топовых моделей), созданный по передовому 2-нм техпроцессу TSMC. Это позволит увеличить количество транзисторов, что, по прогнозам, приведет к росту производительности до 15% и повышению энергоэффективности на 30%.

Ранее Apple представила свой новый ноутбук MacBook Neo, который должен стать самым простым и доступным среди аналогов. Новое устройство получит процессор A18 Pro, который используется в iPhone 16 Pro, 12,9-дюймовый дисплей и 8 ГБ оперативной памяти, а алюминиевый корпус будет доступен в четырех цветах: Silver, Blush, Citrus и Indigo.