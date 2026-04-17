

17 апреля, 15:16

Адани обогнал Амбани и возглавил список богатейших людей Азии

Гаутам Адани. Обложка © Wikipedia

Индийский миллиардер Гаутам Адани, чьё состояние достигло 92,6 миллиарда долларов, теперь является самым богатым человеком в Азии и занимает 19-е место в глобальном списке самых состоятельных людей. Об этом пишет Bloomberg.

Его соотечественник Мукеш Амбани, ранее лидировавший в Азии, с состоянием в 90,8 миллиарда долларов опустился на вторую позицию в регионе и 20-ю в мире.

63-летний Адани, основатель Adani Group, владеет активами на сумму 92,6 миллиарда долларов, включая крупнейший частный порт Индии. Его капитал значительно вырос как за день (на 3,6 миллиарда долларов), так и за год (на 8,1 миллиарда долларов). Путь Адани к богатству начался с торговли алмазами после того, как он бросил колледж. В 1988 году он основал Adani Enterprises, а в 1994 году превратил порт Мундра в ведущий частный порт страны. Основу его состояния составляют доли в шести ключевых компаниях Adani Group, включая Adani Enterprises, Adani Power и Adani Green Energy.

Бейонсе вошла в список миллиардеров по версии Forbes

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск второй год подряд удерживает звание самого богатого человека планеты. Его состояние оценивается в 839 миллиардов долларов, что в 2,5 раза превышает прошлогодний показатель. Второе место занял сооснователь Google Ларри Пейдж (257 миллиардов), третье — его партнёр Сергей Брин (237 миллиардов).


