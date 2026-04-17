Сын Натальи Водяновой впервые показал возлюбленную и растрогал Сеть

Лукас Портман, сын российской супермодели Натальи Водяновой и британского лорда Джастина Портмана, показал публике свою возлюбленную. Фото с избранницей по имени Эрин Си появилось в его блоге

Лукал опубликовал снимок, на котором они парят на воздушном шаре, нежно прижавшись друг к другу. Кадр он сопроводил трогательным поздравлением с днём рождения.

«С днём рождения самую красивую, добрую, творческую и невероятно умную Бао Бао (популярное в Китае ласковое прозвище — Прим. Life.ru.). Бесконечно благодарен, не могу дождаться, когда мы снова будем летать над облаками вместе», — указал Лукас в подписи.

Лукас родился в декабре 2001 года. У его родителей, Водяновой и Портмана, есть ещё двое общих детей — дочь Нева и сын Виктор. Сама модель с 2011 года состоит в отношениях с французским миллиардером Антуаном Арно, а официальный брак они заключили в 2020-м.

Ранее сообщалось, что Елена Бероева, мать актёра Егора Бероева, впервые публично высказалась о его браке с молодой балериной Анной Панкратовой. Недавно Егор женился во второй раз — его избранницей стала исполнительница главной роли в фильме «Кукла», где он также снимался. На вопрос о возможной беременности невестки Елена Бероева с сарказмом указала на собственный живот и заявила, что именно она ждёт ребёнка.