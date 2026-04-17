Лукашенко подписал указ о призыве на службу офицеров запаса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства агентство БелТА.

В соответствии с положениями документа, в 2026 году будет осуществлен призыв граждан мужского пола, достигших 27 лет, но не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооружённых Сил и не имеющих законных оснований для отсрочки. Данная категория призывников, являющихся офицерами запаса, будет направлена для прохождения службы в вооруженных силах и органах пограничной службы. Указанные мероприятия являются плановыми и проводятся в белорусской армии на регулярной основе.

Ранее Лукашенко призвал белорусских чиновников «мобилизоваться» в «сложное» и «непонятное» время, заявив, что никто не знает, что будет дальше, и он как президент не знает, к чему готовить. Лукашенко заявил, что прежний подход, когда сначала создавали условия для граждан, а потом думали об экономике, больше не работает — «впереди экономика, производства». Он пожаловался на иждивенческие настроения и потребовал ускоряться, чтобы создать страну для следующих поколений.