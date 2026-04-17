17 апреля, 18:01

Пятеро детей чуть не задохнулись из-за искусственного дыма на концерте в Москве

В столичном Южном Бутове как минимум пять детей пострадали от искусственного тумана во время выступления. Об этом сообщает SHOT.

Вечером в культурном центре «Лира» на бульваре Адмирала Ушакова во время шоу внезапно появился едкий искусственный туман. Дым быстро заполнил помещение, вызвав у детей удушье. Предварительно, у пятерых маленьких зрителей возникли серьёзные проблемы с дыханием. Обеспокоенные родители немедленно вызвали медиков.

Роспотребнадзор потребовал запретить работу производителя смесей «Иннованта»
Роспотребнадзор потребовал запретить работу производителя смесей «Иннованта»

Ранее в Свердловской области в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних погиб 13-летний ребёнок-инвалид Даниил. По официальной версии следствия, причиной стал несчастный случай — подросток подавился во время приёма пищи. При этом мать погибшего считает, что трагедия произошла из-за халатности сотрудников учреждения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Демьянова
