У украинки в Польше изъяли 100 долларов с радиацией выше нормы в 1905 раз

Обложка © Straz Graniczna

Польские пограничники на пункте пропуска в Медыке не пропустили 54-летнюю гражданку Украины, у которой при себе было 9 900 долларов. Причиной стал сигнал радиометрической системы: одна из купюр показала резкое превышение уровня излучения, сообщили в Пограничной страже Польши.

Банкнота. Фото © Straz Graniczna

Инцидент произошёл 15 апреля во время въезда в Польшу. При прохождении контроля прибор зафиксировал аномальные показатели, после чего женщину направили на дополнительную проверку. С помощью портативного оборудования установили, что источник излучения находится в одной из банкнот. По данным пограничной службы, уровень превышал естественный фон примерно в 1 905 раз. Предположительно, речь идёт о следах медицинского изотопа.

Купюру поместили в изолированный контейнер, остальные деньги также проверили. Ситуацию согласовали с польским агентством по атомной энергии. По словам женщины, деньги предназначались для покупки автомобиля. Однако ей отказали во въезде, и она вернулась на территорию Украины вместе с наличными.

Интимный тайник на границе: таможенники нашли золото там, где не ожидали
А ранее таможенники во Внуково пресекли попытку вывоза за границу частей благородного оленя. Иностранец, следовавший транзитом через Стамбул в Германию, был остановлен на «зелёном» коридоре. Инспектора привлёк необычный багаж — предметы, обмотанные чёрной плёнкой, напоминающие части дикого животного. Ими оказались рога и черепа оленя в количестве 12 штук.

Тимур Хингеев
