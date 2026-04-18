Полузащитник футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Андрей Мостовой включён в базу данных украинского интернет-ресурса «Миротворец»*, что подтверждается информацией на сайте. В вину спортсмену ставят якобы покушение на территориальную целостность Украины и поддержку специальной военной операции (СВО).

28-летний Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе команды он четырежды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны и пять раз Суперкубок России. На счету полузащитника в национальной сборной 20 матчей и 3 забитых мяча.

Признанный экстремистским украинский ресурс «Миротворец»* функционирует с 2014 года. В его базе данных, собранной незаконным путём, содержатся личные сведения о журналистах, деятелях культуры, политиках и спортсменах, посещавших Крым и Донбасс или чем-либо не угодивших авторам сайта.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева также внесена в базу украинского ресурса «Миротворец»*. Спортсменке вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку спецоперации. На этих же основаниях в базу попали серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Александр Энберт и победитель Олимпиады 2000 года саблист Алексей Фросин.

