Пенсионер простил внучку, из-за которой его ложно осудили за педофилию

Пенсионер Виктор Трубачёв заявил, что простил внучку, из-за показаний которой его осудили. Об этом он сообщил в интервью RT после освобождения и выезда из России. Мужчина провёл в заключении почти три года из 15 лет, к которым был приговорён по обвинению в педофилии.

По словам мужчины, он почти сразу принял ситуацию и не держит обиды. Он отметил, что внучке на момент событий было 11 лет, и она действовала необдуманно. Трубачёв рассказал, что говорил об этом ещё во время судебного процесса.

«Я сразу на суде ей говорил, что я понимаю, что девочка маленькая… Ей тогда 11 лет было. Она в интернете услышала, как можно спокойно домой уехать. Ну и высказала своё», — объяснил Трубачёв.

Мужчина также описал обстоятельства задержания. Он сообщил, что его забрали ночью без объяснений, а о статусе обвиняемого он узнал позже. В колонии он провёл около полугода, остальное время находился в тюремной больнице из-за проблем с сердцем, где ему установили II группу инвалидности. После освобождения по состоянию здоровья Трубачёва депортировали в Казахстан. Он уточнил, что решение приняли из-за истёкшего вида на жительство. Сейчас он проживает у дочери и поддерживает связь с супругой, которая осталась в России. По его словам, они созваниваются ежедневно, однако личная встреча в ближайшие годы затруднена.

