«Они отстой»: Министр торговли США раскритиковал экономику Канады

Министр торговли США Говард Латник раскритиковал Канаду на экономическом форуме в Вашингтоне. Об этом сообщило издание Semafor. Ведомство позже попыталось смягчить его слова.

Латник заявил, что экономика США достигла 30 триллионов долларов. Он отметил, что канадский премьер Марк Карни при проблемах обращается в Китай. Министр назвал такую стратегию худшей из известных ему.

«Они отстой», — сказал Говард Латник.

Позже представители Министерства торговли США дали пояснение. Они заявили, что министра неправильно поняли. По их версии, Латник употребил другую фразу о зависимости от американской экономики.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался от планов по включению Канады в состав страны. Он объяснил это решение уважением к истории и монархии. Республиканец отметил, что у канадцев за спиной двести лет истории.