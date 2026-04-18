На Черниговщине без света остались 380 тыс. абонентов

В Черниговской области Украины произошла масштабная авария на объекте энергетической инфраструктуры. Из-за повреждения важного объекта в Нежинском районе без электричества остались 380 тысяч абонентов, сообщает компания «Черниговоблэнерго».

В зону отключения попали целые города: областной центр Чернигов, а также Прилуки, Нежин и Славутич. К ним добавились обширные сельские территории — Черниговский, Нежинский и Прилукский районы.

Напомним, что энергетическая система Украины давно находится в кризисном состоянии. Ещё в январе первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль ввёл режим чрезвычайной ситуации в отрасли. С тех пор ситуация только ухудшалась.