В Свердловской области из реки Полевая извлекли тело мужчины

В Свердловской области в акватории реки Полевая обнаружили и извлекли из воды тело мужчины. Информацию подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

«На акватории реки Полевая в Полевском муниципальном округе был обнаружен и извлечен из воды мужчина без признаков жизни», – говорится в сообщении.

После извлечения началась проверка обстоятельств случившегося. По факту происшествия организованы оперативно-следственные мероприятия. Специалисты уточнили, что инцидент стал единственным на водных объектах региона за прошедшие сутки.

Ранее сообщалось, что в Брянской области поисковая операция на реке Десна привела к неожиданной находке во время работ по розыску ребёнка. В процессе обследования водоёма участники операции обнаружили тело женщины, исчезнувшей в декабре 2025 года. Его подняли на поверхность.