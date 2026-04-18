18 апреля, 08:22

Темой «Тотального диктанта» 2026 года стала история предков Пушкина

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Главным событием просветительской акции «Тотальный диктант» в 2026 году стало произведение Алексея Варламова под названием «Пушкин. Фамилия». Старт мероприятию дали в Улан-Удэ, где ректор Литературного института лично зачитал первую часть под заголовком «Белая девочка».

В центре сюжета оказалась непростая судьба Абрама Ганнибала, прадеда великого поэта. Согласно истории, после рождения дочери от первой жены-гречанки, Ганнибал обвинил супругу в неверности, добившись её ссылки в монастырь. Несмотря на то что девочка получила блестящее воспитание, отец так и не принял её, навсегда отдалившись от ребёнка.

Позже эфиопский дворянин женился на Христине фон Шеберг. Именно эта «капитанская дочка» стала прабабушкой Александра Сергеевича. Несмотря на разницу в культуре и вере, супруга, «смирившись со своею судьбой, она исправно рожала смуглых детей».

Подобные семейные перипетии позже нашли отражение в творчестве классика. Исследователи отмечают, что мотив брака без любви стал одним из наиболее устойчивых сюжетов в прозе и стихах автора «Евгения Онегина».

Сегодняшнюю трансляцию, которую вел сам Варламов, слушали жители 18 российских регионов. Всего же глобальная акция охватила 55 стран, позволяя участникам проверить свою грамотность как очно, так и в цифровом формате.

Организаторы подчёркивают масштаб события: текст перевели на 26 национальных языков, включая бурятский, аварский, осетинский и армянский. «Тотальный диктант» ежегодно объединяет тысячи людей, стремящихся к совершенствованию знаний русского языка.

Ранее сообщалось, что в России стартовала масштабная просветительская инициатива «Цифровой диктант», направленная на проверку уровня цифровой грамотности населения. Проект нацелен не только на оценку знаний граждан, но и на повышение навыков безопасного использования интернет-технологий.

Милена Скрипальщикова
