Участники акции «Россия – семья семей» напишут диктант из цитат Путина

В основе диктанта для участников Всероссийской просветительской акции «Россия – семья семей» лежат цитаты президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила руководитель ФГБУ «Дом народов России» Анна Полежаева перед началом мероприятия в Москве.

«Сегодня мы пишем диктант, который посвящён как раз нашим общим ценностям, целям и всему тому, что нас объединяет», — сказала она.

Полежаева пояснила, что для текста специально отобрали высказывания главы государства, которые наиболее ярко отражают общенациональные идеи и устремления. Организаторы считают, что такой формат позволит участникам через слово президента глубже прочувствовать важность единства и сплочённости, которые лежат в основе развития страны.

Руководитель Дома народов России подчеркнула, что стать участником просветительской инициативы способен каждый без исключения. На выполнение заданий диктанта отводится примерно шестьдесят минут. По завершении написания все бланки передаются для оценки устроителям мероприятия.

Акция приурочена к памятной дате — 18 марта в стране отмечают День воссоединения Крыма с РФ. Ровно 12 лет назад, 17 марта 2014 года, Верховный Совет Крыма провозгласил независимость полуострова, а уже на следующий день жители региона на референдуме подавляющим большинством поддержали вхождение в состав России. Договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию тогда подписал президент Владимир Путин, и с тех пор каждая годовщина этого события празднуется всей страной с размахом.

Ранее сообщалось, что в честь праздника глава государства в формате видеоконференций примет участие в торжественных мероприятиях и откроет на полуострове ряд новых объектов. Путин также планирует обсудить с правительством социально-экономическое развитие региона и Севастополя.