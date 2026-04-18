Экипаж круизного лайнера спас в Карибском море мужчину с кошкой

В Карибском море произошла трогательная спасательная операция, свидетелями которой стали отдыхающие на борту круизного лайнера Carnival Legend. Экипаж судна заметил сигналы бедствия от небольшой парусной лодки, которая несколько дней дрейфовала в открытом океане с отказавшим двигателем.

Как сообщает Fox News, лайнер следовал из Галвестона (штат Техас) в мексиканскую Косумель. В какой-то момент вахтенные увидели вдалеке сигнальные ракеты. Оказалось, что моряк, оказавшийся в бедственном положении, использовал последнее средство, чтобы привлечь внимание.

На помощь бросили специальные лодки. Спасатели эвакуировали мужчину с терпящего бедствие судна. Но самое удивительное: путешественник отказался покидать лодку без своего пушистого компаньона — кошки. Животное также было доставлено на борт лайнера в целости и сохранности.

Пассажиры, ставшие свидетелями этой спасательной эпопеи, назвали её незабываемой и очень трогательной. Моряку и его любимице сразу оказали медицинскую и психологическую помощь. Круиз продолжился, но этот день запомнится всем надолго.

