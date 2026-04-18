На Землю обрушилась новая магнитная буря

Утром в субботу нашу планету накрыл поток быстрого солнечного ветра, вырвавшийся из корональной дыры, что спровоцировало слабую геомагнитную бурю. О данном факте проинформировали представители лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИЗСФ СО РАН в своём телеграм-канале.

Текущий уровень магнитной бури — G1. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Как и ожидалось ещё накануне, на Земле началась магнитная буря. Текущий уровень — G1: минимальный по пятибалльной шкале», — сообщили они.

Общая длительность нестабильного отрезка в геомагнитной обстановке способна оказаться достаточно серьёзной — в пределах от пяти до семи дней, тогда как острая фаза, по предварительным оценкам, займёт лишь первые одни-двое суток и придётся как раз на предстоящий уикенд.

«Геомагнитный индекс в этот период может эпизодически вырастать до уровня G2 (средние бури). Более высокие значения маловероятны», — подчеркнули учёные.

Как отметили в лаборатории, с наступлением темноты после заката можно попробовать устроить охоту за полярными сияниями — это в первую очередь относится к северным и северо-западным территориям страны.

Ранее сообщалось о влиянии солнечной активности на здоровье человека и возможных последствиях вспышек. Связь между солнечными вспышками и самочувствием людей существует, однако её значение часто преувеличивается.