Учёный назвал дату, когда россияне увидят самую яркую комету

Во второй половине апреля жители России смогут наблюдать яркую комету C/2025 R3 (PANSTARRS). Об этом сообщил доктор физико-математических наук, профессор Физтеха Владимир Решетов.

Решетов сообщил, что в Северном полушарии комету лучше всего будет наблюдать 17 апреля перед восходом солнца во время новолуния. Затем она скроется за Солнце и появится в ночном небе ниже экватора.

«Есть вероятность, что она, развернувшись хвостом в сторону Земли, вспыхнет, как Венера, и тогда она будет видна даже днём», — пояснил РБК астроном.

Комету открыли 8 сентября 2025 года с помощью системы Pan-STARRS на Гавайях. Учёный добавил, что эта гостья прилетела из облака Оорта или даже из межзвёздного пространства, и человечество больше никогда с ней не встретится.

Ранее сообщалось, что во второй половине апреля россияне смогут увидеть комету PANSTARRS (с 15 апреля, яркость до 3-й звездной величины) и пик метеорного потока Лириды 22 апреля. Также с 19 по 20 апреля Марс, Сатурн и Меркурий сблизятся до двух градусов, рядом окажется Нептун, но это не настоящий парад планет.