Китайская клубника заполонила лотки наших бабуль, у которых «всё своё»

Китайская клубника заполонила лотки бабуль, предлагающих «свой» урожай. По данным SHOT, чувствительным россиянам, желающим и ягодок вкусить, и пенсионерок поддержать, стоит быть осторожнее. В глубинку начали завозить продукцию фермеров из Поднебесной, и милые пожилые женщины, зарабатывающие на прибавку к пенсии, нашли в этом золотую жилу.

Склад с китайской клубникой в Хабаровске.

На видео — один из складов с такой продукцией. Несмотря на возраст и простой вид, коммерсанты в платьях ведут дела по строгим законам бизнеса: покупают дешевле, продают дороже. У поставщика ящик обходится в 900 рублей, содержимое моют, перекладывают в свои лотки и перепродают по совершенно другим ценам. О настоящем происхождении ягод, конечно, никто не говорят.

Главным центром китайской клубники стал Хабаровск, откуда её отправляют заказчикам по всей Центральной России. По словам экспертов, продукция из Поднебесной уже захватила весь Дальний Восток, и её экспансию ожидают в другие регионы.

В нашей же стране урожай ожидается позже — минимум в конце июня. По прогнозам, в этом году он будет ниже. Например, на Кубани во всём винят холодную весну, риск заморозков и гибели плодовых культур.

Китайская клубника, которую бабушки выдают за «свою».

