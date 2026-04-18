Украина в последние полгода выполняет лишь минимальный план мобилизации, ситуация остаётся «очень сложной». Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в интервью изданию «Маленькая страна».

«Проблемы с набором людей на войну, после того как война длится уже 12,5 лет, – это абсолютно закономерное развитие событий», — сказал чиновник.

По словам Буданова* Киев с огромным трудом справляется с минимальным планом мобилизации в последние полгода.

Всеобщая мобилизация на Украине объявлена в конце февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Власти принимают меры, чтобы исключить уклонение от службы для мужчин призывного возраста.

Ранее Кирилл Буданов* заявил, что перед Украиной сейчас есть два пути — стать «великой державой» или полностью потерять субъектность. По его словам, в современных реалиях всем небольшим странам приходится сталкиваться с таким выбором.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.