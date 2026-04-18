Российский дзюдоист Тимур Арбузов взял золото чемпионата Европы в Тбилиси
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Российский дзюдоист Тимур Арбузов взошёл на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы. Турнир проходит в эти дни в столице Грузии — Тбилиси.
Финальная схватка в весовой категории до 81 килограмма выдалась драматичной. Арбузову противостоял грузинский борец Тато Григалашвили, который бился при поддержке родных трибун. Однако россиянин оказался сильнее и завоевал золотую медаль.
Этот триумф стал вторым для нашей сборной на турнире. Ранее чемпионом Европы в категории до 66 килограммов стал Мурад Чопанов.
Отметим, что мужская сборная России по этому виду спорта после долгого перерыва возвращается на международную арену и сразу с побед.
Ранее первое золото России принес Мурад Чопанов — он стал лучшим в весовой категории до 66 кг. В финале Чопанов оказался сильнее финна Луукаса Сахи. Другой наш спортсмен Абдуллах Парчиев в той же категории бился за бронзу, но проиграл азербайджанцу Турану Байрамову.
