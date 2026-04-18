18 апреля, 14:42

Тепловоз влетел в электричку с сотнями пассажиров на Украине

В Винницкой области столкнулись тепловоз и электричка

Карета скорой помощи на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iurii Vlasenko

Карета скорой помощи на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iurii Vlasenko

В Винницкой области столкнулись два поезда. Как пишет «Политика страны», маневровый тепловоз, работающий на частном карьере, влетел в бок электрички, следовавшей рейсом «Киев — Перемышль». На фото — последствия аварии.

Место столкновения двух поездов на Украине. Видео © Telegram / «Политика страны»

Пострадавших нет — 576 человек, в том числе пассажиры и сотрудники железной дороги, остались невредимы. Людей разместили на ближайшей станции, за ними направили другой поезд. В чём причина инцидента, пока неизвестно.

Место столкновения двух поездов на Украине. Видео © Telegram / «Политика страны»

Место столкновения двух поездов на Украине. Видео © Telegram / «Политика страны»

ВСУ вновь используют гражданские поезда для военных нужд
ВСУ вновь используют гражданские поезда для военных нужд

Ранее в Германии контактная сеть рухнула на поезд, перевозивший порядка 600 человек. Состав экстренно затормозил, как только пересёк границу федеральной земли Бранденбург.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Матвей Константинов
