Тепловоз влетел в электричку с сотнями пассажиров на Украине

В Винницкой области столкнулись два поезда. Как пишет «Политика страны», маневровый тепловоз, работающий на частном карьере, влетел в бок электрички, следовавшей рейсом «Киев — Перемышль». На фото — последствия аварии.

Место столкновения двух поездов на Украине. Видео © Telegram / «Политика страны»

Пострадавших нет — 576 человек, в том числе пассажиры и сотрудники железной дороги, остались невредимы. Людей разместили на ближайшей станции, за ними направили другой поезд. В чём причина инцидента, пока неизвестно.

Ранее в Германии контактная сеть рухнула на поезд, перевозивший порядка 600 человек. Состав экстренно затормозил, как только пересёк границу федеральной земли Бранденбург.