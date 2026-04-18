Минюст США отказал Франции в помощи по делу соцсети Илона Маска

Минюст США отказался помогать Франции в расследовании против соцсети X Илона Маска, сочтя запросы Парижа попыткой втянуть Америку в политически мотивированный уголовный процесс. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на письмо управления Минюста по международным связям.

В документе указано, что Франция обращалась за помощью трижды за год, но Вашингтон отклонил просьбы. Американское ведомство обвинило Париж в намерении использовать уголовное правосудие для контроля над площадкой, предназначенной для свободного обмена мнениями.

В феврале прокуратура Парижа проводила обыск в офисах X совместно с Европолом. Расследование начато в январе 2025 года после жалоб на алгоритмы соцсети, а также на чат-бота Grok за публикации с отрицанием Холокоста и искусственно сгенерированные изображения сексуального характера. Парижская прокуратура вызывала Маска и экс-гендиректора X Линду Яккарино на допрос