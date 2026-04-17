Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 09:05

Захарова обвинила Францию в лицемерии из-за заявлений об обменах с Россией

Обложка © Telegram / МИД России

Слова французских дипломатов о важности обменов с Россией противоречат реальным действиям Парижа и звучат лицемерно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, дипломат подчеркнула, что Париж фактически прекратил взаимодействие с Москвой в ряде ключевых сфер.

«Лицемерно звучат заявления французских дипломатов о «большом значении, которое посольство придаёт обменам между нашими странами». Это говорят представители государства, которое свернуло деловые, научно-образовательные и гуманитарные связи с Россией», — сказала она.

Отдельно отмечается, что Париж остановил реализацию совместных проектов с российскими государственными учреждениями культуры, а также с артистами, поддерживающими политику РФ. Захарова указала, что подобный подход привёл к разделению российской культуры на «приемлемую» и «неприемлемую», что противоречит принципам равноправного диалога. Она добавила, что такие решения наносят ущерб двусторонним отношениям и подрывают базовые основы международного сотрудничества.

Ранее Захарова назвала «чудовищными» шаги Франции в отношении России. По словам дипломата, риторика Парижа разрушает прежние насыщенные отношения двух стран.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Франция
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar