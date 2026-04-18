Нациста, установившего копию ворот Освенцима у здания налоговой, арестовали в ФРГ

Полиция Германии арестовала 33-летнего гражданина Польши, подозреваемого в установке копии ворот Освенцима и конструкции, имитирующей печь крематория со свастикой и надписью «Циклон Б», перед зданием налоговой инспекции в Эггенфельдене. Об этом сообщила Passauer Neue Presse.

В конце марта перед налоговой появилась копия ворот концлагеря с надписью «Труд освобождает». В середине апреля — чёрная конструкция, напоминающая печь крематория, расписанная свастикой и рунами СС, с надписью «Циклон Б» (яд для уничтожения людей). Полиция установила подозреваемого — гражданина Польши, проживающего в районе Пассау. При обыске изъяты предметы с нацистской символикой и телефон.

Следствие считает мужчину ответственным за оба инцидента. Независимо от текущих обвинений на его арест уже был выписан ордер за административные правонарушения, который исполнили при обыске. Задержанный доставлен в ИВС. Ведётся расследование по факту разжигания межнациональной розни и использования символики антиконституционных организаций.

