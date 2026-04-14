14 апреля, 12:59

Польский депутат вышел к трибуне Сейма с флагом Израиля со свастикой

Кадр трансляции © YouTube/Sejm RP

В польском Сейме произошёл резонансный инцидент с участием депутата Конрада Берковича. Представитель ультраправого объединения вышел к трибуне с флагом Израиля, на котором вместо звезды Давида была изображена свастика.

Свою акцию он объяснил критикой действий Израиля на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, Иране и секторе Газа.

«Израиль на наших глазах совершает геноцид с особой жестокостью. Израиль — это новый Третий рейх, и его флаг должен выглядеть именно так», — заявил парламентарий.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, поскольку в Польше действует уголовная ответственность за пропаганду нацистской символики. Трансляция заседания велась в прямом эфире, что усилило эффект от произошедшего.

Бывший генпрокурор РФ назвал Нетаньяху военным преступником

Беркович ранее уже попадал в скандалы: в 2025 году его задерживали за кражу товаров из магазина в Кракове.

А ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его военные могут войти в Израиль. Свою позицию Эрдоган объяснил гуманитарными причинами. По его словам, из-за действий Израиля 1,2 млн жителей Ливана вынуждены были покинуть дома.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
