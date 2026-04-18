Рэпер Drake напугал Торонто: Местные жители приняли съёмки клипа за теракт

В Торонто прогремел мощный взрыв — жители проснулись от грохота и увидели вспышки и густой дым, напоминавший атомный гриб. У многих тряслись стены и мебель. В соцсетях началась паника. Об этом пишет CTV News.

Рэпер Drake напугал Торонто.

Полиция поспешила успокоить горожан: взрыв устроил рэпер Drake во время съёмок нового видеоклипа. Всё было согласовано, угрозы нет. Власти заявили, что уведомление приходило жителям за 48 часов, но местные признались, что ничего не знали.

Сам 39-летний канадский рэпер выложил в соцсетях два фото со взрывом и намекнул, что новый трек выйдет уже скоро.

Ранее 18-летняя дочь певицы Глюкозы, Лида (Ray), опровергла слухи о своей наркозависимости, заявив, что обижена такими спекуляциями. Она категорически против наркотиков, особенно химии и галлюциногенов, и подчеркнула, что её творческое самовыражение не имеет отношения к употреблению запрещённых веществ.