Рэпер Drake напугал Торонто: Местные жители приняли съёмки клипа за теракт
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / champagnepapi
В Торонто прогремел мощный взрыв — жители проснулись от грохота и увидели вспышки и густой дым, напоминавший атомный гриб. У многих тряслись стены и мебель. В соцсетях началась паника. Об этом пишет CTV News.
Полиция поспешила успокоить горожан: взрыв устроил рэпер Drake во время съёмок нового видеоклипа. Всё было согласовано, угрозы нет. Власти заявили, что уведомление приходило жителям за 48 часов, но местные признались, что ничего не знали.
Сам 39-летний канадский рэпер выложил в соцсетях два фото со взрывом и намекнул, что новый трек выйдет уже скоро.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.