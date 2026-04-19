Дирижёр оркестра Лахти выбил из рук солистки скрипку за 1 млн евро

Во время выступления Симфонического оркестра Лахти дирижёр задел скрипку солистки, в результате инструмент стоимостью в миллион евро упал на сцену. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Концерт.

Инцидент произошёл в середине исполнения концерта для скрипки с оркестром Макса Бруха, солировала Элина Вяхяля. В финальном разделе Мэтью Холлс в энергичном жесте рукой задел инструмент, скрипка сорвалась и упала. Оркестр сразу остановился. Вяхяля подняла скрипку и осмотрела её на сцене. Видимых повреждений не обнаружили, и после короткой паузы исполнение начали заново с финальной части.

Куратор оркестра Майя Рибахти отметила, что в зале и среди музыкантов возникла тишина, а пауза по восприятию оказалась длиннее, чем была фактически, около одной-двух минут. Позже скрипку передали мастеру для проверки, предварительный осмотр не выявил серьёзных повреждений.

Ранее на художественной выставке в Пекине мальчик случайно опрокинул и серьёзно повредил золотую корону стоимостью 280 тысяч долларов. Инцидент произошёл в музее Beijing X Museum, где проходила выставка на тему любви. Корону весом 2 кг изготовил художник — муж интернет-знаменитости Чжан Кайи. На опубликованном в соцсетях видео с камер наблюдения видно, как женщина фотографирует экспонат, а её сын протирает защитный прозрачный футляр, чтобы снимок получился чётче. Футляр, плохо закреплённый на постаменте, упал вместе с короной, и та разбилась.