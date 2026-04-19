18 апреля, 22:43

«Можете делать мемы»: Мэр Львова оскорбил короля Швеции на встрече с ним

Обложка © Telegram / Андрій Садовий

Мэр Львова допустил ошибку во время встречи с королём Швеции Карлом XVI Густавом. Андрей Садовый оговорился, обращаясь к монарху. Видео опубликовал сам политик.

Садовый использовал английскую фразу «Your Emergency» вместо «Your Highness». Позже он признал ошибку в своём аккаунте в соцсети X.

«Так, я сказал your emergency (королю. — Прим. Life.ru). Можете делать мемы. Разрешаю», — написал мэр Львова.

Ранее сообщалось, что король Швеции Карл XVI Густав посетил Украину. Встреча монарха с главарём киевского режима Владимиром Зеленским состоялась во Львове. Этот визит стал первым за последние четырнадцать лет. Официальные лица не раскрыли детали переговоров и сроки пребывания короля в стране.

Антон Голыбин
