18 апреля, 22:55

Жители северо-запада России любуются полярным сиянием

Обложка © Telegram / Мурманск сейчас

Жители северо-западных регионов России наблюдали полярное сияние вечером 18 апреля. Свечение в небе заметили в Мурманской и Архангельской областях, а также в Карелии. Кадрами делятся в соцсетях.

Полярное сияние в Мурманской области 18 апреля. Видео © Telegram / Мурманск сейчас

По словам местных жителей, яркое природное явление появилось с наступлением темноты. Метеорологи связывают его с геомагнитной активностью.

Напомним, на Земле началась магнитная буря минимального уровня G1. Нестабильный период в магнитном поле планеты может продлиться до семи дней. Учёные также не исключили эпизодического роста активности до уровня средних бурь G2. Специалисты допускали, что с наступлением темноты жители северных территорий смогут увидеть полярное сияние.

Антон Голыбин
